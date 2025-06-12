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        Cinsellik içeren görüntü paylaştıklarını öne sürdüğü 2 kişiyi sopayla darbetti (2)

        ŞÜPHELİYAKALANDIAdana'da sosyal medya hesaplarından cinsellik içeren paylaşım yaptığı ileri sürülen 2 genci otoyol kenarına götürüp, sopayla darbeden İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 13:44 Güncelleme: 12.06.2025 - 13:44
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        Cinsellik içeren görüntü paylaştıklarını öne sürdüğü 2 kişiyi sopayla darbetti (2)
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        ŞÜPHELİYAKALANDI

        Adana'da sosyal medya hesaplarından cinsellik içeren paylaşım yaptığı ileri sürülen 2 genci otoyol kenarına götürüp, sopayla darbeden İ.A. (28), Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan İ.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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