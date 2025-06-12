Cinsellik içeren görüntü paylaştıklarını öne sürdüğü 2 kişiyi sopayla darbetti (2)

Adana'da sosyal medya hesaplarından cinsellik içeren paylaşım yaptığı ileri sürülen 2 genci otoyol kenarına götürüp, sopayla darbeden İ.A. (28), Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan İ.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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