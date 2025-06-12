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        Fırıncı cinayetinin 2 şüphelisi yakalandı

        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde fırın ustası Barış Yılmaz'ı (33), otomobiline binerken tabancayla vurup öldürdüğü iddia edilen kar maskeli F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 17:41 Güncelleme: 12.06.2025 - 17:45
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        Fırıncı cinayetinin 2 şüphelisi yakalandı
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        ADANA’nın Ceyhan ilçesinde fırın ustası Barış Yılmaz'ı (33), otomobiline binerken tabancayla vurup öldürdüğü iddia edilen kar maskeli F.Ü. (26) ile A.A. (24) gözaltına alındı.

        Olay, gece saatlerinde, Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Bir pastanede fırın ustası olarak çalışan Barış Yılmaz, 01 AGE 380 plakalı otomobiline bindiği sırada yanına yaklaşan motosikletli, kar maskeli 2 şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Yılmaz, yere yığılırken, şüpheliler motosikletle kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin F.Ü. ile A.A. olduğunu belirledi. Şüpheliler adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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