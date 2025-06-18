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        Oyun parkı malzemesi üretilen atölyede patlama: 3 işçi yaralı

        ADANA'da çocuk oyun parkı için malzeme üretimi yapan atölyede, patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 14:09 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:09
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        Oyun parkı malzemesi üretilen atölyede patlama: 3 işçi yaralı
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        ADANA’da çocuk oyun parkı için malzeme üretimi yapan atölyede, patlama meydana geldi. Yangında yaralanan 3 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

        Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki Metal Sanayi Sitesi’nde çocuk parkı için malzeme üretimi yapılan atölyede, iddiaya göre sanayi tipi tüpten sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkan atölyedeki işçiler, panikle dışarı çıktı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan 3 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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