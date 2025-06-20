Komşusunun, altınlarını gasbedip tabancayla vurduğu Müyesser, 6 ay sonra öldü

ADANA’nın Feke ilçesinde 22 Aralık’ta komşusu Mustafa Kaan Ergen’in (37), kolundaki altın bilezikleri gasbedip tabancayla vurarak yaraladığı Müyesser Kızıloluk (53), yaşam mücadelesini, 6 ay sonra kaybetti.

Olay, 22 Aralık'ta Feke ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce güvenlik görevlisi olarak çalıştığı firmadan ayrılan Mustafa Kaan Ergen, yalnız yaşayan Müyesser Kızıloluk’un evine gitti. Ergen, kolundaki bilezikleri almak isterken kendisine direnen Kızıloluk’u darbedip, tabancayla boynundan vurdu. Kızıloluk’un kolundaki 2 altın bileziği alan Ergen, cep telefonunu da çalıp kaçtı. Yardım istediği yakınları tarafından Feke Devlet Hastanesi’ne götürülen Kızıloluk, ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sonra da ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

ÖZEL EKİP

Olayla ilgili Feke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada İlçe Emniyet Amirliği ile Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından şüphelinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olay günü Kızıloluk’un evinin sokağına komşusu Mustafa Kaan Ergen’in girip çıktığını tespit etti. Ergen’in adresini belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takibe aldı. Ergen, 17 Ocak’ta otomobiliyle Feke’den Kozan'a, daha sonra da Osmaniye’nin Kadirli ilçesine gitti. Ardından Gaziantep’e doğru yola çıkan Ergen’in otomobili Nurdağı ilçesinde bozuldu. Çekiciyle aracını Gaziantep’in Şahinbey ilçesine çektiren Ergen, gasbettiği bilezikleri çarşıda bir kuyumcu dükkanında 84 bin liraya bozdurdu. Parayı aldığı sırada polis tarafından suçüstü yakalanan Ergen, sorgulanmak için Adana Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Ergen'in altınları bozdurduğu ve gözaltına alındığı anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.