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        Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

        ADANA'dasulama kanalında sürüklendiği görülen Umut Pirçek'in (41) cansız bedeni, dalgıç polislerin çalışmasıyla kıyıya çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 12:12 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:12
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        Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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        ADANA'dasulama kanalında sürüklendiği görülen Umut Pirçek'in (41) cansız bedeni, dalgıç polislerin çalışmasıyla kıyıya çıkarıldı.

        Seyhan ilçesi Bahçelievler Caddesi'ndeki sulama kanalında bir erkek cesedinin sürüklendiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, kanala girerek cesedi kıyıya çıkardı. İncelemede cesedin Umut Pirçek'e ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Pirçek'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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