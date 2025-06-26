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        Adana'da sabah saatlerinde sis etkili oldu

        ADANA'da sabah saatlerinde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 07:17 Güncelleme: 26.06.2025 - 07:20
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        Adana'da sabah saatlerinde sis etkili oldu
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        ADANA'da sabah saatlerinde sis etkili oldu.

        Yaz ayına girilmesiyle sıcakların etkili olduğu Adana’da, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sabah erken saatlerde araçlarıyla trafiğe çıkanlar, görüş mesafesinin düşmesiyle zor anlar yaşadı.

        Çukurova ilçesinde görüş mesafesi, yer yer yaklaşık 50 metreye kadar düştü. Sis, ilerleyen saatlerde ise etkisini azaltmaya başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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