Adana'da karpuzun tarlada kilosu 13 TL'den 5 TL'ye düştü

ADANA'da hasadı devam eden karpuzun tarladaki fiyatı 13 TL'den 5 TL'ye düştü.

Dünya genelinde karpuz üretiminde Çin'in ardından ikinci sırada yer alan Türkiye'de ilk hasat, mayıs ayı sonlarında kentin deniz kıyılarındaki kumul tarlalarda başladı. Yıllık 1 milyon ile 1 milyon 250 bin ton rekolteyle Türkiye'nin karpuz ihtiyacının 4'te birini karşılayan bereketli topraklarda karpuzun fiyatı, ürün bolluğu yaşanması nedeniyle 13 TL'den 5 TL'ye düştü. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı Ahencan Tayakısı, fiyat düşüşünün üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi.

'SATIŞLAR ÇİFTÇİYİ ZARAR ETTİRİYOR'

Ahencan Tayakısı, "Üretici, karpuzunu 5 TL'ye sattığında maliyetini dahi karşılayamıyor, dolayısıyla zarar ediyor. Fiyatların yeniden yükselmesini bekleyen üreticiler, hasadı geciktirme yoluna gidiyor. Ancak karpuzların güneş altında yanmaması için ikinci bir işçilik gerekiyor. Bu da karpuzların üzerine gazete veya saman serilerek korunmasını içeriyor. Ne var ki hava sıcaklıklarının aşırı yüksek olması bu çabaları yetersiz kılıyor. Karpuzlar, bu sıcaklıklara uzun süre dayanamıyor. Bu nedenle 5 TL'den yapılan satışlar çiftçiyi zarar ettiriyor" dedi.

'KARPUZ FİYATLARI BEKLENENDEN DÜŞÜK FİYATTA'

Zirai donun karpuzu etkilediğini belirten Tayakısı, "Zirai donun ardından fideler tarlalara indirildi. Don nedeniyle zarar gören fidelerin yerine ise hemen yeniden dikim yapıldı. Karpuz üreticileri, genellikle tarlaları yüksek bedellerle kiraladıkları için zararlarını karşılayabilmek adına vakit kaybetmeden yeniden ekim yapmak zorunda kaldılar. Bu nedenle, zarar gören alanlara hızlıca tekrar karpuz dikildi. Normalde mayıs ayının başında başlaması beklenen hasatlar, bu yıl 15 Mayıs'tan sonra gerçekleşmeye başladı. Vatandaşlar, karpuzların don nedeniyle zarar görmüş olması sebebiyle fiyatların yüksek olacağını öngörüyordu. Ancak yeniden yapılan dikimler ve ihracatın sınırlı olması nedeniyle, yurt içinde kalan karpuzlar beklenenin aksine düşük fiyattan satılmaya devam ediyor" diye konuştu.

'ŞU AN KARPUZLAR, ÖRTÜ ALTI ÜRÜNÜ'

Ahencan Tayakısı, "Piyasada şu anda bulunan karpuzlar, örtü altı yetiştiriciliğinin ürünüdür. Nisan ayında yapılan açık alan ekimlerinin, çekirdek ekiminin hasadı ise temmuz ve ağustos aylarında gerçekleşir. Şu anki dönemde örtü altı karpuzların üretimi devam etmektedir. Üretimde geçici bir boşluk oluştuğunda, fiyatların yükseleceğini umuyoruz. Geçmiş yıllarda da benzer bir durum yaşandı, bu yıl da aynı şekilde olmasını temenni ediyoruz. Açık tarlalarda üretim yapan çiftçilerimizin, örtü altı üretimde yaşadıkları zararı, bu sayede telafi edebileceklerini düşünüyoruz. Fiyatların 10 lira seviyelerine çıkması, üretici açısından oldukça olumlu bir gelişme olacaktır" dedi.