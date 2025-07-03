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        Dükkanının kepengine 'hasım' yazan kişiyi tabancayla bacağından vurdu

        ADANA'da kahvehane işletmecisi R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 10:53 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:00
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        Dükkanının kepengine 'hasım' yazan kişiyi tabancayla bacağından vurdu
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        ADANA'da kahvehane işletmecisi R.Ü., tartıştıkları için iş yerinin kepengine sprey boyayla 'hasım' yazan dönerci Servet Bulut'u tabancayla sol bacağından vurarak yaraladı.

        Olay, saat 09.00 sıralarında Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Dönerci Servet Bulut ile kahvehane işletmecisi R.Ü. arasında dün henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Bulut, R.Ü.'nün iş yerinin kepengine sprey boyayla ‘hasım’ yazdı. Sabah iş yerine gelen R.Ü., kepenkteki yazıyı görünce kaldırımda Servet Bulut'u beklemeye başladı. Bir süre sonra Bulut’un iş yerine geldiğini gören R.Ü., yanında getirdiği tabancayla ateş açtı. Kurşunlardan biri Servet Bulut’un sol bacağına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bulut, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli R.Ü. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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