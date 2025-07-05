Adana'da denize giren bir kişi boğuldu

Çakmak’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Yumurtalık Halk Plajı’nda meydana geldi. Sahilden denize giren Kureyş Çakmak, bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi yaşadı. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Çakmak’a önce vatandaşlar müdahale etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yumurtalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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