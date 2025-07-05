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        Adana'da denize giren bir kişi boğuldu

        ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde halk plajından denize giren Kureyş Çakmak (50), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 23:29 Güncelleme: 05.07.2025 - 23:35
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        Adana'da denize giren bir kişi boğuldu
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        ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde halk plajından denize giren Kureyş Çakmak (50), boğuldu.

        Olay, bugün akşam saatlerinde Yumurtalık Halk Plajı’nda meydana geldi. Sahilden denize giren Kureyş Çakmak, bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi yaşadı. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Çakmak’a önce vatandaşlar müdahale etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yumurtalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Çakmak’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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