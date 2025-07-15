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        15 Temmuz şehidi özel harekat polisinin ailesine, silah arkadaşlarından ziyaret

        ANKARA'da FETÖ'nün 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan özel harekat polisi Sevda Güngör'ün (27) silah arkadaşları, şehadetinin 9'uncu yılında Adana'daki ailesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 12:57 Güncelleme: 15.07.2025 - 13:00
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        15 Temmuz şehidi özel harekat polisinin ailesine, silah arkadaşlarından ziyaret
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        ANKARA'da FETÖ’nün 2016’daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda şehit olan özel harekat polisi Sevda Güngör’ün (27) silah arkadaşları, şehadetinin 9’uncu yılında Adana’daki ailesine ziyarette bulundu. Annesi Nural Güngör’e (65) Türk bayrağı ve özel harekat beresi takdim eden polisler, Sevda Güngör’ün kabrini de ziyaret edip dua etti.

        FETÖ'nün, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda hava saldırısında şehit olan Özel Harekat Polisi Sevda Güngör’ün, Adana’nın Karaisalı ilçesi Çatalan Mahallesi’ndeki ailesi de unutulmadı. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli silah arkadaşları, şehit Sevda Güngör’ün adının verildiği zırhlı araçla, annesi Nural ve babası Mehmet Güngör’ü (72) ziyaret etti. Şehit ailesinin kapısını çalan kadın özel harekat polisleri, Nural Güngör’e Türk bayrağı ve özel harekat beresi verdi. Anne Güngör, Türk bayrağı ve bereyi öperek alnına koydu.

        ‘NİCE VATAN BEKÇİSİ DİMDİK AYAKTA’

        Güngör ailesini de yanlarına alan özel harekat polisleri, daha sonra Sevda Güngör’ün kabrine gitti. Anne Güngör, kızının mezarını sulayıp, polislerle birlikte dua etti. Duygu dolu anlar yaşayan Nural Güngör, “Bugün kızımın silah arkadaşları bizi unutmayıp, ziyaret etti. Onları görünce kızım aklıma geldi, çok duygulandım. Vatan sağ olsun. Benim kızım şehit oldu ama daha nice vatan bekçisi dimdik ayakta” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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