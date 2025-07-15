15 Temmuz şehidi özel harekat polisinin ailesine, silah arkadaşlarından ziyaret

ANKARA'da FETÖ’nün 2016’daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda şehit olan özel harekat polisi Sevda Güngör’ün (27) silah arkadaşları, şehadetinin 9’uncu yılında Adana’daki ailesine ziyarette bulundu. Annesi Nural Güngör’e (65) Türk bayrağı ve özel harekat beresi takdim eden polisler, Sevda Güngör’ün kabrini de ziyaret edip dua etti.

FETÖ'nün, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda hava saldırısında şehit olan Özel Harekat Polisi Sevda Güngör’ün, Adana’nın Karaisalı ilçesi Çatalan Mahallesi’ndeki ailesi de unutulmadı. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli silah arkadaşları, şehit Sevda Güngör’ün adının verildiği zırhlı araçla, annesi Nural ve babası Mehmet Güngör’ü (72) ziyaret etti. Şehit ailesinin kapısını çalan kadın özel harekat polisleri, Nural Güngör’e Türk bayrağı ve özel harekat beresi verdi. Anne Güngör, Türk bayrağı ve bereyi öperek alnına koydu.