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        Adana'da 'Demokrasi Nöbeti' tutuldu, şehitler dualarla anıldı

        ADANA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri kapsamında 'Demokrasi Nöbeti' tutuldu, hain darbe girişiminde şehit olanlar dualarla anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 23:34 Güncelleme: 15.07.2025 - 23:34
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        Adana'da 'Demokrasi Nöbeti' tutuldu, şehitler dualarla anıldı
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        ADANA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri kapsamında ‘Demokrasi Nöbeti’ tutuldu, hain darbe girişiminde şehit olanlar dualarla anıldı.

        Adana Valiliği tarafından Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinliğine Vali Yavuz Selim Köşger, ilçe belediye başkanları, kent protokolü ve yüzlerce vatandaş katıldı. Vatandaşların Türk bayraklarını coşkuyla salladığı etkinlikte, hain darbe girişimi lanetlendi. O gece hayatını kaybeden şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu, ardından dualar edildi.

        VALİ KÖŞGER: MİLLETİMİZ SOKAK SOKAK, MEYDAN MEYDAN TARİH YAZDI

        Etkinlikte konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, milletin kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla bir olarak 15 Temmuz gecesi tarih yazdığını söyledi. Köşger, “O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milletimiz sokak sokak, meydan meydan tarih yazdı. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla; dualarla, tekbirlerle, bayraklarla direnişe geçti. Devletine, demokrasisine, geleceğine sahip çıktı. Tankların önünde, kurşunların karşısında, helikopterlerin gölgesinde dimdik ayakta durdu. Vahim kalkışmayı, tarih boyunca kimseye boyun eğmemiş milletimizin cesaretiyle, çok şükür ki bertaraf ettik. Milli irademize, birlik ve beraberliğimize, kutsal değerlerimize, demokrasimize sahip çıkan yüreklerin hikâyesi işte o gece yazıldı. Bu milletin istiklaline ve istikbaline kasteden hiçbir girişime asla geçit verilmeyecektir. İhanete karşı verilen bu destansı mücadele, dünya tarihine altın harflerle kazındı ve kazınmaya devam ediyor” diye konuştu.

        ‘ADANALILARDA O GECE VAKUR DURUŞUYLA MİLLET OLMANIN ANLAMINI GÖSTERMİŞTİR’

        Vali Köşger, 15 Temmuz gecesinde tüm ülke gibi Adanalıların da dik duruş sergileyerek üzerine düşeni yaptığını, meydanları doldurarak vatanına ve milletine sahip çıktığını söyledi. Köşger, “Adanalılar tarih boyunca olduğu gibi o gece de vakur duruşlarıyla millet olmanın anlamını herkese göstermiştir. Bayraklar göğe yükselmiş, yürekler vatan için atmıştır. ‘Bu millet teslim olmaz’ diyerek direnişin sesi olan halk, bu ruh yaşadıkça hiçbir tehdidin kendilerini yıldıramayacağını ortaya koymuştur. O gece sokağa çıkan her vatandaş birer bayrak, her kadın birer Nene Hatun, her genç birer Ömer Halisdemir, her yaşlı ise istiklal nöbetinin yılmaz bekçisi olmuştur. 15 Temmuz gecesi farklı kimlikler, farklı görüşler, farklı düşünceler bir araya gelmiş, herkes ‘ben’ değil ‘biz’ demiştir. Bu ortak duruş, milletin gücünü bir kez daha göstermiştir. Bu nedenle direnişin adı Türkiye olmuştur. Tankların önüne yatanlar, kurşunlara göğüs gerenler, hainlerin planlarını bozanlar, ’Bu vatan bizimdir’ diyenler bu milletin evlatlarıdır. O gece boyun eğmeyen, teslim olmayan halk yazmıştır bu destanı. O nedenle özgürlüğün adı Türkiye’dir. Bugün özgürsek, bu omuz omuza duruş sayesinde özgürüz. Ezanla başlayan, bayrakla kazanılan bu mücadele asla sona ermeyecektir. O gece özgürlük bir kez daha gökyüzüne yazılmıştır. Bu nedenle mücadelenin adı Türkiye’dir” dedi.

        Vali Yavuz Selim Köşger, konuşmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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