Sokakta darbedilip, bıçaklandı

Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. Hakan A., sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Aldığı darbelerin ardından yığılan Hakan A., daha sonra göğsünden bıçaklandı. Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Hakan A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Hakan A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ADANA’da Hakan A., sokakta yürüdüğü sırada bir grup tarafından önce darbedilip, ardından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

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