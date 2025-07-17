Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Otomobil hırsızından 'Alkolün etkisindeydim, hatırlamıyorum' savunması

        ADANA'da park halindeki 2 ayrı otomobili düz kontak yaparak çalan Yiğit S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 10:57 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil hırsızından 'Alkolün etkisindeydim, hatırlamıyorum' savunması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA’da park halindeki 2 ayrı otomobili düz kontak yaparak çalan Yiğit S. (33), polis tarafından yakalandı. Sorgusunda, “Hırsızlıkları gerçekleştirdiğim sırada alkolün etkisindeydim. Neden çaldığımı hatırlamıyorum” diyen Yiğit S., tutuklandı.

        Olay, 5 Temmuz saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenimahalle’de meydana geldi. Sokakta yürüyen Yiğit S., A.G.’nin yol kenarında park halindeki otomobilinin kelebek camını kırıp araca bindi. Yiğit S., düz kontak yapıp çalıştırdığı aracı çalarak, bölgeden ayrıldı. Bir süre otomobille gezen şüpheli, daha sonra aracı yol kenarına park edip kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilini yerinde görmeyince çalındığını anlayan A.G., İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

        BAŞKA BİR OTOMOBİLİ DAHA ÇALMIŞ

        İhbar üzerine harekete geçen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan 54 kaydı bulunan şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, yaptığı çalışmada Yiğit S.’nin, 10 Mayıs’ta da Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’nde park halindeki bir otomobili daha çaldığını belirledi. Ekipler, Yiğit S.’yi adresine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Yiğit S., sorgusunda, “Hırsızlıkları gerçekleştirdiğim sırada alkolün etkisindeydim. Neden çaldığımı, hatırlamıyorum” dedi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yiğit S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Konutta reel düşüş 17. ayında
        Konutta reel düşüş 17. ayında
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”
        Şarköy yangınından geriye kalan...
        Şarköy yangınından geriye kalan...
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        "İsrail Suriye'nin istikrarını hedef alıyor"
        "İsrail Suriye'nin istikrarını hedef alıyor"
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan müjdesi!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

        Benzer Haberler

        Lavanta tarlalarıyla kırsal mahalleler turizm merkezi oldu
        Lavanta tarlalarıyla kırsal mahalleler turizm merkezi oldu
        Adana merkezli 6 ilde 'torbacı'lara yönelik operasyonda 41 şüpheli adliyede
        Adana merkezli 6 ilde 'torbacı'lara yönelik operasyonda 41 şüpheli adliyede
        Adana'da iki otomobil çalan şüpheli tutuklandı
        Adana'da iki otomobil çalan şüpheli tutuklandı
        Sokakta darbedilip, bıçaklandı
        Sokakta darbedilip, bıçaklandı
        Adana'da yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Adana'da yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
        Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı