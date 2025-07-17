Otomobil hırsızından 'Alkolün etkisindeydim, hatırlamıyorum' savunması

ADANA’da park halindeki 2 ayrı otomobili düz kontak yaparak çalan Yiğit S. (33), polis tarafından yakalandı. Sorgusunda, “Hırsızlıkları gerçekleştirdiğim sırada alkolün etkisindeydim. Neden çaldığımı hatırlamıyorum” diyen Yiğit S., tutuklandı.

Olay, 5 Temmuz saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenimahalle’de meydana geldi. Sokakta yürüyen Yiğit S., A.G.’nin yol kenarında park halindeki otomobilinin kelebek camını kırıp araca bindi. Yiğit S., düz kontak yapıp çalıştırdığı aracı çalarak, bölgeden ayrıldı. Bir süre otomobille gezen şüpheli, daha sonra aracı yol kenarına park edip kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilini yerinde görmeyince çalındığını anlayan A.G., İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

BAŞKA BİR OTOMOBİLİ DAHA ÇALMIŞ

İhbar üzerine harekete geçen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan 54 kaydı bulunan şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, yaptığı çalışmada Yiğit S.’nin, 10 Mayıs’ta da Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’nde park halindeki bir otomobili daha çaldığını belirledi. Ekipler, Yiğit S.’yi adresine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Yiğit S., sorgusunda, “Hırsızlıkları gerçekleştirdiğim sırada alkolün etkisindeydim. Neden çaldığımı, hatırlamıyorum” dedi.