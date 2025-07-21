e-ihale ile yeni dolandırıcılık yöntemi; ne traktörü alabildi ne de yatırdığı parayı

ADANA'da yaşayan çiftçi İlker Deveci (43), Kayseri İcra Müdürlüğü'nün açtığı e-ihale ile satışa çıkartılan traktörü 1 milyon 687 bin lira teklif vererek satın aldı. Parasını ödeyen Deveci'ye, ihalede usulsüzlük olduğu gerekçesiyle ihalenin feshi davası açıldı. Bu süreçte parasını da traktörünü de alamayan Deveci, "C.S.'nin bana dava açtığını öğrendim. Kendisini aradığımda, 'Senden 25-30 bin lira maddi beklentim var. Karşılarsan davayı geri çekerim' dedi. Maksatları ihaleyi kazanan kişileri zora sokmak" dedi.

İmamoğlu ilçesinde çiftçilik yapan ve geçen ay traktörü yanan İlker Deveci, Kayseri'de İcra Müdürlüğü tarafından e-ihaleye ile satılan bir traktörün ihalesine girdi. 1 milyon 687 bin lira teklifle ihaleyi kazanan Deveci, ödemeyi yapıp traktörünü teslim almayı bekledi. Ancak İlker Deveci, e-ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla kendisine 'ihalenin feshi' davası açıldığını öğrendi. Avukatı ile araştırma yapan Deveci, İstanbul'da yaşayan C.S.'nin davayı açtığını, duruşmanın da 10 Ekim'de görüleceğini öğrenince bu kişi ile iletişime geçti. İddiaya göre, İlker Deveci'nin görüştüğü C.S. davayı geri çekmek için 25-30 bin lira para istedi. Bu parayı ödemeyeceğini belirten Deveci, C.S. ile anlaşamadı.

'BENİM İÇİN TAMAMEN DUYGUSAL BİR DAVA' Karşı dava açmaya hazırlanan İlker Deveci, "Traktörüm yanınca işlerimin aksamaması için yeni bir traktör arayışına girdim. İcradan traktörleri inceledim. Kayseri'den, yanan traktörümle eş değer bir traktör buldum ve ihaleye katıldım. İhaleye 3 kişi katıldık. En yüksek teklifi ben verdiğim için ihaleyi aldım. Piyasa değerine de yakın bir bedeldi. Daha sonra C.S.'nin bana dava açtığını öğrendim. Kendisini aradığımda, 'benim için tamamen duygusal bir dava. Senden 25-30 bin lira maddi beklentim var. Karşılarsan davayı geri çekerim' dedi. Bu görüşmenin video kaydı da var" diye konuştu. 'BU YÖNTEMLE İHALE MAFYACILIĞINA BAŞLAMIŞLAR' Bunun yeni bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu söyleyen Deveci, "C.S.'ye istediği parayı ödemeyeceğimi söylediğimde davanın uzayacağı ve daha da mağdur olacağımı söyledi. Bu şekilde 50-100 kişiye aynı konuda dava açtığını ve para talep ettiğini öğrendim. Bu yöntemle ihale mafyacılığına başlamışlar. Vatandaşları dolandırma peşindeler. Davayı kazanamayacaklarını biliyorlar. Maksatları ihaleyi kazanan kişileri zora sokmak. Bu süreçte hem paran hem traktörün bağlı kalıyor hem de işlerini yapamıyorsun. Kazandığım traktörü 1 hafta içerisinde alabilecekken, şimdi 10 Ekim'i beklemek zorunda kaldım. Bu kişilere karşı önlem alınmasını, mağduriyetimin de giderilmesini istiyorum" dedi.