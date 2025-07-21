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        Adana'da kuyumcu dükkanında yangın

        ADANA'da, kuyumcu dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 12:03 Güncelleme: 21.07.2025 - 12:10
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        Adana'da kuyumcu dükkanında yangın
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        ADANA’da, kuyumcu dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi Abidinpaşa Caddesi’ndeki kuyumcu dükkanında, saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, çalışanlar da kendilerini dışarı attı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polisler, caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp, diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Kuyumcu dükkanında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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