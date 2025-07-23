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        Oto galerideki uyuşturucu ticaretine suçüstü

        ADANA'da polisin operasyon düzenlediği oto galeride uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Emre O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 09:50 Güncelleme: 23.07.2025 - 09:55
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        Oto galerideki uyuşturucu ticaretine suçüstü
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        ADANA’da polisin operasyon düzenlediği oto galeride uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Emre O. (35) ile Caner M. (34) suçüstü yakalandı. İş yeri sahibi Baran K. (37) ise otomobiliyle seyir halindeyken gözaltına alındı. İş yerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Baran K.’nin Sümer Mahallesi’ndeki oto galerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. İş yerinin önünde bekleyen polis, bir kişinin uyuşturucu madde almak için geldiğini gördü. Uyuşturucu ticaretinin başladığını tespit eden polis, operasyon için harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler iş yeri çalışanı Emre O. ile uyuşturucu madde satın alan Caner M.’yi suçüstü yakaladı.

        OTOMOBİLİNDE GÖZALTINA ALINDI

        İş yerinde ve park halindeki otomobilde arama yapan polis, reçeteye tabi 74 bin 697 uyuşturucu içerikli hap, 3 ruhsatsız tabanca, 38 uyuşturucu hap, 6,33 gram esrar, 15,16 gram eroin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 401 bin 390 lira ele geçirdi. Polis, iş yeri sahibi Baran K.’yi ise Sarıçam ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken yakaladı.

        3 TUTUKLAMA

        Emniyete götürülen şüphelilerden Baran K. ise uyuşturucu satışı yapmadığını, olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran K., Emre O. ile Caner M., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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