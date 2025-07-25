Dolmuş şoförü, direksiyon başında telefonla oynayıp sigara içti (2)

Adana'da trafikte cep telefonuyla oynayıp sigara içen dolmuş şoförüne, ehliyetini yanında bulundurmamak, kapasitesinin üzerinde yolcu taşımak ve trafik güvenliği ile düzenine ilişkin yönetmelikte belirtilen kural, yasak, zorunluluk ya da yükümlülüklere uymamak nedeniyle toplam 6 bin 104 TL idari para cezası uygulandı.

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