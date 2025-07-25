Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Dolmuş şoförü, direksiyon başında telefonla oynayıp sigara içti (2)

        CEZAİİŞLEM UYGULANDIAdana'da trafikte cep telefonuyla oynayıp sigara içen dolmuş şoförüne, ehliyetini yanında bulundurmamak, kapasitesinin üzerinde yolcu taşımak ve trafik güvenliği ile düzenine ilişkin yönetmelikte belirtilen kural, yasak, zorunluluk ya da yükümlülüklere uymamak nedeniyle toplam 6 bin 104 TL idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 22:11 Güncelleme: 25.07.2025 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dolmuş şoförü, direksiyon başında telefonla oynayıp sigara içti (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CEZAİİŞLEM UYGULANDI

        Adana'da trafikte cep telefonuyla oynayıp sigara içen dolmuş şoförüne, ehliyetini yanında bulundurmamak, kapasitesinin üzerinde yolcu taşımak ve trafik güvenliği ile düzenine ilişkin yönetmelikte belirtilen kural, yasak, zorunluluk ya da yükümlülüklere uymamak nedeniyle toplam 6 bin 104 TL idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Antalya'da yangın! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
        Antalya'da yangın! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Kritik komisyonun ismi ne olacak?
        Kritik komisyonun ismi ne olacak?
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        "Bu formayı giymek büyük onur!"
        "Bu formayı giymek büyük onur!"
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Ağustosun da temmuz gibi olması ihtimali yüksek!
        Ağustosun da temmuz gibi olması ihtimali yüksek!
        HT Spor'dan şifresiz ve rekor yayıncılık!
        HT Spor'dan şifresiz ve rekor yayıncılık!
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Biri bitmeden yenisi geliyor!
        Biri bitmeden yenisi geliyor!
        Antalya'da 95 yılın rekoru!
        Antalya'da 95 yılın rekoru!
        Trump'ın Epstein çıkmazı
        Trump'ın Epstein çıkmazı
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda
        Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda

        Benzer Haberler

        Adana'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet şöleni düzenlendi
        Adana'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet şöleni düzenlendi
        Dolmuş şoförü, direksiyon başında telefonla oynayıp sigara içti
        Dolmuş şoförü, direksiyon başında telefonla oynayıp sigara içti
        Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 20 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 20 yıla kadar hapis istemi
        Adana Sanayi Odası Başkanı Kıvanç TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi:
        Adana Sanayi Odası Başkanı Kıvanç TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi:
        Para vermeyen annesini sopayla döverek öldürdü
        Para vermeyen annesini sopayla döverek öldürdü
        Adana'da oğlu tarafından sopayla darbedildiği iddia edilen kadın hayatını k...
        Adana'da oğlu tarafından sopayla darbedildiği iddia edilen kadın hayatını k...