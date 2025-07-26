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        İngiliz şarkıcı 'Ozzy' anısına Adana'da lokma döküldü

        İNGİLİZ rock müziğinin önde gelen ismi 'Ozzy' lakaplı John Michael Osbourne'un vefatı dolayısıyla Adana'da lokma döküldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 23:55 Güncelleme: 27.07.2025 - 00:00
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        İngiliz şarkıcı 'Ozzy' anısına Adana'da lokma döküldü
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        İNGİLİZ rock müziğinin önde gelen ismi ‘Ozzy’ lakaplı John Michael Osbourne'un vefatı dolayısıyla Adana'da lokma döküldü.

        İngiltere’nin Birmingham yakınlarındaki Marston Green köyünde 1948 yılında dünyaya gelen ‘Ozzy’ lakaplı John Michael Osbourne, 76 yaşında hayatını kaybetti. Heavy metal ve rock şarkıcısının sevenleri, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı Şinası Efendi Caddesi’nde lokma dökerek anma etkinliği düzenledi. Lokma dökümüne çok sayıda Ozzy hayranı katıldı.

        Ünlü rock sanatçısının hayranı Caner Aygün, onun anısına lokma dağıttıklarını söyleyerek, “Her ölüm yıl dönümünde onun anısına lokma dağıtmayı düşünüyoruz” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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