İngiliz şarkıcı 'Ozzy' anısına Adana'da lokma döküldü

Ünlü rock sanatçısının hayranı Caner Aygün, onun anısına lokma dağıttıklarını söyleyerek, “Her ölüm yıl dönümünde onun anısına lokma dağıtmayı düşünüyoruz” dedi.

İngiltere’nin Birmingham yakınlarındaki Marston Green köyünde 1948 yılında dünyaya gelen ‘Ozzy’ lakaplı John Michael Osbourne, 76 yaşında hayatını kaybetti. Heavy metal ve rock şarkıcısının sevenleri, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı Şinası Efendi Caddesi’nde lokma dökerek anma etkinliği düzenledi. Lokma dökümüne çok sayıda Ozzy hayranı katıldı.

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