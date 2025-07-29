Miras anlaşmazlığı kavgasında tüfekle vurduğu oğullarını, yerde tekmelemiş

ADANA'da miras anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı oğullarından Nihat Köse'yi (42) av tüfeğiyle öldürüp, Mesut Köse'yi (34) ağır yaralayan Erol Köse (69) tutuklandı. Olaya ilişkin görüntüler ortaya çıkarken; Erol Köse'nin oğullarını av tüfeğiyle vurduktan sonra yerde tekmelediği görüldü.

Olay, 24 Temmuz'da saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Erol Köse, miras anlaşmazlığı nedeniyle oğulları Nihat ve Mesut Köse ile sokakta tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Köse, diğer oğlu Murat Köse (37) ile birlikte Nihat ve Mesut Köse'yi sopalarla darbetti. Çevredekilerin araya girmeye çalıştığı arbede sırasında Erol Köse, evden getirdiği av tüfeğiyle oğullarına ateş açtı. Karınlarından yaralanan Nihat ve Mesut Köse kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli baba ile oğlu kaçtı.

YARALI KARDEŞLERİ, KOMŞULARI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Komşuları, yaralı kardeşleri hafif ticari araca bindirerek hastaneye götürdü. Nihat Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık durumu ağır olan Mesut Köse ise ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Nihat Köse'nin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazesi, yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. Jandarma ekipleri, Erol Köse'yi evine yakın bir sokakta yakaladı.