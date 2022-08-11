Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

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ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenman, ısınma ve taktik çalışmayla son buldu.

Kulüp Başkanı Murat Sancak da çalışmaları takip etti.

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