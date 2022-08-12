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ADANA (AA) - Karataş Belediyesince düzenlenen 2. Ulusal Karataş Mavi Yengeç Kısa Film Festivali başladı.

Festivalin ilk gününde sanatçı Ahmet Şafak, Karataş Atapark festival alanında konser verdi.

Düzenlenen ekinliğe Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival kapsamında sahne alan Ahmet Şafak, sevilen parçalarını vatandaşlarla seslendirdi.

2 gün sürecek festival, yarın düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.

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