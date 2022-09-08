Tarihi Kentler Birliğinden Kozan Belediyesine ödül

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ADANA (AA) - Kozan Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda ödüle layık görüldü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 34 üye belediyenin 67 projeyle katıldığı yarışmada Kozan Belediyesi, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile hazırladığı projeyle ödül almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçenin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle gurur duyduklarını belirtti.

Özgan, Kozan'ı turizmde ön plana çıkaracak çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.







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