Adana'daki saman balyası yangını söndürülmeye çalışılıyor

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ADANA (AA) - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde saman balyalarının istiflendiği alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



İlçeye bağlı Ayvalı Mahallesi yakınlarındaki tarlada dün öğle saatlerinde mısır hasadı sonrası saman balyalarının istiflendiği yerde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına İmamoğlu ile Adana ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.

Alandaki yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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