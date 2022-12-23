Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

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ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 25 Aralık Pazar günü sahasında yapacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Dün Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Çaykur Rizespor'a normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde 4-3 mağlup olarak elenen Akdeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig'e odaklandı.

Adana Demirsporlu futbolcular, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde, kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Mavi-lacivertlilerin 24 yaşındaki sol beki Abdurrahim Dursun, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa hedefi doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nda iyi sonuç almak için mücadele ettikleri maçta Çaykur Rizespor'a elenmeleri nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Bu maçtaki hatalarından ders çıkaracaklarını belirten Abdurrahim, "Artık tek hedefimiz lig. İki gün sonraki Farih Karagümrük maçına odaklanmalıyız. Gayet iyi çalışıyoruz. Ben de hocamın istediklerini yapmaya çalışıyorum. Buraya geldiğimden beri hocamın çok katkısı oldu. Kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum, çok daha iyi olacağım inşallah." diye konuştu.





- Semih: "Ligde ilk 3'ü bile zorlayabiliriz"

Takımın 28 yaşındaki defans oyuncusu Semih Güler de Çaykur Rizespor maçında ellerinden geleni yaptıklarını ancak fırsatları harcayarak basit goller yediklerini belirtti.

Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladıklarını anımsatan Semih, şöyle konuştu:

"Çalışıp lige odaklanmak ve üst sıralardaki yerimizi sabitlemek istiyoruz. O yüzden dünkü maçı unutmamız lazım ve oynayacağımız maçlara odaklanmamız lazım. Kaliteli bir takıma sahibiz. Bu yıl kalitemiz daha da arttı. Şu ana kadarki performansımızı gösterirsek bence ilk 3'ü bile zorlayabiliriz. Rakipler bizden çekiniyor, bunları biliyoruz. Karagümrük'ü yenip, lige yeniden başlamak istiyoruz. Son süreçte maç kazanma sıkıntımız vardı. İyi oynuyorduk ama berabere kalıyorduk. Karagümrük maçıyla yeniden 3 puanla tanışmak istiyoruz."

Semih, Beşiktaş'a transfer olan Tayyip Talha Sanuç'un takımdan ayrılmasının kendisini üzdüğünü anlatarak, "Tayyip'le çok yakındık. Kendisi için iyi bir fırsat. Ben her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Fırsat geldiyse ne güzel. Bu gösteriyor ki hocamız ve başkanımız bana güveniyor, doğru yoldayım. Buna da performansımda karşılık vermeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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