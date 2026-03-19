    Takipde Kalın!
        AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Adana İl Başkanlığına yaptığı ziyarette konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Etrafımızda büyük türbülanslar, sarsılmalar yaşanıyor. Bunun içerisinde Türkiye, önünü görebilen, bütün bu belirsizliğin içerisinde yoluna devam edebilen bir iradeyle yönetiliyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 18:08 Güncelleme:
        Çelik, partisinin Adana İl Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyarette İl Başkanı Tamer Dağlı ve yöneticilerle görüştü.

        Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Çelik, dünyanın zor zamanlardan geçtiğini söyledi.

        Türkiye'nin bugünlere birlik, beraberlik ve dirlik içerisinde ulaşmasının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Çelik, "Maalesef dünyanın en karışık, zor zamanlarından bir tanesindeyiz. Belki de 100 yıl boyunca hatırlanacak büyük bir kaosun içerisinden geçiyoruz. Etrafımızda büyük türbülanslar, sarsılmalar yaşanıyor. Bunun içerisinde Türkiye önünü görebilen, bütün bu belirsizliğin içerisinde yoluna devam edebilen bir iradeyle yönetiliyor." ifadelerini kullandı.

        Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği, dünyanın demokratik yollarla seçilmiş liderleri içerisinde en tecrübeli olması, pek çok krizi yönetmiş olmanın getirdiği birikimi, özellikle bölge ve dünya barışı konusunda atılması gereken adımlar konusundaki güçlü duruşu, Türkiye için avantajlarını bugün daha kıymetli, stratejik hale getirmiştir."

        İsrail'in, Gazze'de soykırım yaptığını dile getiren Çelik, "Bugün İsrail saldırganlığının Lübnan, Suriye ve son olarak da ABD ile birlikte İran'a dönük olarak gerçekleşmesi, önümüzdeki dönemde daha büyük türbülansların herkesi beklediğini gösteriyor. Bu bayram vesilesiyle birliğimizi, dirliğimizi bir kere daha pekiştirerek, tüm bu krizlerin içinden Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli siyasetiyle tüm ülkemizi, memleketimizi, milletimizi çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Çelik, barıştan yana olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Herkesin arzu ettiği şey, barış masasının bir an evvel kurulması. Barış masasının kurulacağı yer, bütün krizler için Türkiye'dir. Barış masasını kuracak lider de Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hepimizin arzusu, kan dökülmesinin bir an evvel durması ve bu adımların atılmasıdır. Bu acıların bitmesi temennisiyle herkesin bayramını tebrik ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

