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        Adana'da kurulan Çocuk İyilik Merkezinden 111 depremzede faydalanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 21:03
        Adana'da kurulan Çocuk İyilik Merkezinden 111 depremzede faydalanıyor

        ADANA (AA) - Adana'da, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) öncülüğünde kurulan Çocuk İyilik Merkezi, depremden etkilenen 111 çocuğa tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veriyor.

        ÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, bağışçıların desteğiyle hayata geçirilen merkez, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle uzuv kaybı yaşayan çocuklara yardım eli uzatıyor.

        Merkezde, çocukların rehabilitasyonu ile ortopedik ve psikolojik ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, 111 çocuktan 23'ünün medikal takibinin yapıldığını, 18'ine ortez ve 22'sine de protez uygulandığını bildirdi.

        Tuncel, 48 kişinin protez yapım aşamasının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu evlatlarımızın ihtiyaç duydukları bütün rehabilitasyonlarını yapabilme, topluma ruhen ve bedenen sağlıklı, bağımsız, üretken bireyler olarak katılabilmelerini sağlama amacıyla çıktığımız bu yolda bizi yalnız bırakmayan, emeği geçen herkese çocuklarımız adına şükranlarımızı sunuyoruz."​​​​​​

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