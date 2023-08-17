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        Adana Demirspor'un Avrupa'daki bir sonraki rakibi Genk oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 23:31
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        Adana Demirspor'un Avrupa'daki bir sonraki rakibi Genk oldu
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        ADANA (AA) - Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Belçika'nın Genk takımıyla mücadele edecek.

        Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında yer alan mavi-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda sahasında 5-1 yendiği Osijek'e Hırvatistan'da 3-2 yenildi.

        Tur atlayan Akdeniz ekibi, play-off turunda Belçika Ligi takımlarından Genk ile karşı karşıya gelecek.

        Genk, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a ilk maçta 1-0 yenildi, ikinci karşılaşmada da 1-1 berabere kalarak elendi.

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