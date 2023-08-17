Adana Demirspor'un Avrupa'daki bir sonraki rakibi Genk oldu
ADANA (AA) - Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Belçika'nın Genk takımıyla mücadele edecek.
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında yer alan mavi-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda sahasında 5-1 yendiği Osijek'e Hırvatistan'da 3-2 yenildi.
Tur atlayan Akdeniz ekibi, play-off turunda Belçika Ligi takımlarından Genk ile karşı karşıya gelecek.
Genk, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a ilk maçta 1-0 yenildi, ikinci karşılaşmada da 1-1 berabere kalarak elendi.