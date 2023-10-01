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        Adana'da depremde yıkılan Alpargün Apartmanı'nda hayatını kaybedenler anıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde yıkılan Adana'daki Alpargün Apartmanı'nda yaşamını yitirenler için anma programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 14:01 Güncelleme: 01.10.2023 - 14:01
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        Adana'da depremde yıkılan Alpargün Apartmanı'nda hayatını kaybedenler anıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde yıkılan Adana'daki Alpargün Apartmanı'nda yaşamını yitirenler için anma programı yapıldı.

        Afette yıkılması nedeniyle 96 kişinin öldüğü binanın bulunduğu alanda bir araya gelen aile yakınları, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        Yakınlarının fotoğraflarını taşıyan katılımcılar, "Adalet için 9 Ekim'de duruşmaya" yazılı pankart açtı.

        Grup adına konuşan Gizem Çetin, depremde anne, baba, kardeş ve yakınlarını kaybettiklerini söyledi.

        Çetin, soruşturma kapsamında apartmanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün hakkında dava açıldığını anımsatarak, şöyle konuştu:

        "Sanığın yaptığı bina mezarlıktır. Saniyeler içinde yıkıntı meydana gelmiştir. Bu kişi ile yapıma izin veren kurum ve kuruluş denetçilerinin de yargılanmasını istiyoruz. Adalet istiyoruz. Hepimiz 9 Ekim'de duruşmada olacağız. Adalet sağlanıncaya kadar davanın peşini bırakmayacağız."

        Selver Çetin de depremde kızını, damadını ve torunlarını yitirdiğini ifade ederek, "Adalet istiyorum. Bir apartmanda 96 kişi ölmez. Bazıları sağ, yaralı çıkar ama hiç yok. Bir tek burası kum yığınına döndü." diye konuştu.

        Binada ölen öğretmen Azize Coşkun'un öğrencisi Ezgi Özkan ise üzgün olduğunu belirterek, "İyi ki hayatıma girdi, beni okuttu. Nurlar içinde uyuyun." dedi.

        Hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan tutuklu sanık Alpargün'ün yargılanacağı dava 9 Ekim'de görülecek.

        - Süreç

        Adana'da depremde yıkılan Alpargün Apartmanı'yla ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün 6 Şubat'ta KKTC'ye gittiği belirlenmiş, çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, getirildiği Adana'da 13 Şubat'ta tutuklanmıştı.​​​​​​​

        Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.

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