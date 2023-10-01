Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğankent ve Gazipaşa mahallelerindeki adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde 37,17 gram esrar ve 2,26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Polis ekipleri, şüpheli E.D. ve İ.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.