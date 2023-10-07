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        Lezzet Festivali'nde "Fatih Terim ile Adana sohbetleri" söyleşisi yapıldı

        Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında Adanalı gazeteci Fulya Öztürk'ün moderatörlüğünde "Fatih Terim ile Adana sohbetleri" söyleşisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 20:18 Güncelleme: 07.10.2023 - 20:35
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        Lezzet Festivali'nde "Fatih Terim ile Adana sohbetleri" söyleşisi yapıldı
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        Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında Adanalı gazeteci Fulya Öztürk'ün moderatörlüğünde "Fatih Terim ile Adana sohbetleri" söyleşisi gerçekleştirildi.

        Öztürk ile teknik direktör Fatih Terim, festival alanındaki amfitiyatroda gerçekleşen etkinlikte sevenleriyle bir araya geldi.

        Adanalı olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Terim, kente sık sık geldiğini belirtti.

        Şehrin potansiyelinin insanlara anlatılması gerektiğini vurgulayan Terim, "Portakal Çiçeği Festivali, Altın Koza'sı Adana'nın çok önemli. Bu tip aktiviteleri biraz daha fazlalaştırmak lazım." dedi.

        Adana mutfağının oldukça zengin olduğunu anlatan Terim, "Adana'nın ne kendisi ne yemekleri birkaç günde anlaşılabilecek bir şehir değildir. Birkaç günde anlaşılacak bir lezzeti yoktur. Adana'nın herkesçe bilinen bazı yemeklerinin dışında çok özel yemekleri vardır. Gelmeden rahmetli annemden rica ederdim. Sarma ile yüksük çorbasına ben bayılırım ama Adana'yı sorduğun zaman milletin aklına kebap geliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra Adana'nın geldiğini unutmayalım. Bugünlerde belki sıralama olarak daha fazla olabilir ama Adana esasında budur, Adana bir kültürdür." diye konuştu.

        Terim, Fulya Öztürk'ün Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bazı televizyon programlarında adının geçtiğini dile getirdi.

        Bunun üzerine Öztürk, "Tabii insanlar birçok şeyi yakıştırıyor, konuşuyor. Sağ olsunlar. Ben mesleğimi çok severek yapıyorum." ifadesini kullandı.

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