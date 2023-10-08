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        AFAD ekipleri, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde çalışmalarını anlattı

        AFAD ekipleri, 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katılanlara kurum ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 16:47 Güncelleme: 08.10.2023 - 17:04
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        AFAD ekipleri, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde çalışmalarını anlattı
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        AFAD ekipleri, 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katılanlara kurum ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Merkez Park'taki festival alanında stant kuran ekipler, ziyaretçilere, kurumu ve AFAD Gönüllülük Sistemi'ni tanıttı.

        Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri anlatan ekipler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen vatandaşların sorularını yanıtladı.

        Ekipler, etkinlik alanındaki çocuklara "Afet farkındalık el kitabı" dağıttı.

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