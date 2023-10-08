AFAD ekipleri, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde çalışmalarını anlattı
AFAD ekipleri, 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katılanlara kurum ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
AFAD ekipleri, 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katılanlara kurum ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Merkez Park'taki festival alanında stant kuran ekipler, ziyaretçilere, kurumu ve AFAD Gönüllülük Sistemi'ni tanıttı.
Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri anlatan ekipler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen vatandaşların sorularını yanıtladı.
Ekipler, etkinlik alanındaki çocuklara "Afet farkındalık el kitabı" dağıttı.