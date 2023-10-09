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        Adana'da üniversite hastanesinin poliklinik bölümünde güçlendirme çalışması başladı

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta ve Hatay'da 20 Şubat'ta meydana gelen sarsıntılardan sonra kolonlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi amacıyla ana binasındaki bazı kısımları boşaltılan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin poliklinik bölümünde güçlendirme çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 16:39 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:45
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        Adana'da üniversite hastanesinin poliklinik bölümünde güçlendirme çalışması başladı
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        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta ve Hatay'da 20 Şubat'ta meydana gelen sarsıntılardan sonra kolonlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi amacıyla ana binasındaki bazı kısımları boşaltılan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin poliklinik bölümünde güçlendirme çalışması yapılıyor.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, depremlerin ardından poliklinikler ile A ve B bloklarda güçlendirme çalışması yapılacak hastaneyle ilgili proje hazırlanması için çalışma yürütüldü.

        Poliklinik bölümüyle ilgili güçlendirme projesi, geniş kapsamlı analizler ve çalışmalar sonucu tamamlanarak rektörlüğün Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına teslim edildi.

        Kabul ve onay işleminin ardından güçlendirme ihalesi yapılan bu bölümde, fiziki çalışmalara başlandı.

        - A ve B blokta da güçlendirme yapılacak

        Hastanenin B blokunun güçlendirme projesi tamamlanıp ihale süreci beklenirken, A blok ile ilgili proje hazırlığı sürüyor.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Başhekim Prof. Dr. Murat Gündüz, poliklinikler ile A ve B bloklardaki güçlendirme çalışmaları tamamlandığında tam kapasiteyle Adana ve tüm bölgeye hizmet vereceklerini bildirdi.

        Hastanenin poliklinkleri ile A ve B blokları, Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremlerin ardından 23 Şubat'ta tahliye edilmişti.

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