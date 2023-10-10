Adana'da Dünya Ruh Sağlığı Günü etkinlikleri düzenlendi

Adana'da 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce ruh sağlığı ve hastalıklarının toplumda farkındalığını arttırmak amacıyla merkez Çukurova ilçesindeki Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde program düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, burada yaptığı konuşmada, hastaların toplumda yer alan tüm bireyler gibi temel yaşam ve insan haklarına sahip olduğunu belirtti.

Hastanede çalışan sağlık personeline teşekkür eden Nacar, "Tedavilerimizin ve rehabilitasyon hizmetlerimizin temel ekseni, hastalarımızın var oldukları toplumun içinde tüm bireylerle eşitçe yer almalarını sağlamak, onları hak ile özgürlükler konusunda toplumun bir parçası haline getirmek olmalıdır." dedi.

Etkinlikte, hastanenin kreş ve gündüz bakm evi öğrencileri dans gösterisi sergiledi.

Program kapsamında, hastaneye bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri'nde tedavi gören hastaların yaptığı ürünler, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Yüreğir Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde de gösteriler yapıldı, bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın ardından hastaların yazdığı şiirler okundu.