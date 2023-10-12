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        MHP Adana İl Başkanlığınca yönetim kurulu toplantısı yapıldı

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı başkanlığında yönetim kurulu toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 17:27 Güncelleme: 12.10.2023 - 17:29
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        MHP Adana İl Başkanlığınca yönetim kurulu toplantısı yapıldı
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı başkanlığında yönetim kurulu toplantısı düzenlendi.

        Kanlı, parti binasındaki toplantıda, yerel seçimlerden başarıyla çıkacaklarına inandıklarını söyledi.

        Sahadan aldıkları verilerden memnun olduklarını dile getiren Kanlı, "Vatandaşlarımız, Cumhur İttifakı ile MHP'nin yerel seçimde çok güçlü iktidar kuracağına inanıyor. Ancak biz asla rehavete kapılmayacağız. Her geçen gün daha çok çalışacağız." dedi.

        Kanlı, toplantıda, depremzedelerin barınma şartlarının istişare edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin büyük önem verdiği depremzede vatandaşlarımızı asla unutmadık, unutmayacağız. İnancımız ve kültürümüz, yardımlaşmayı emrediyor. Vatandaşlarımızın sorunu hepimizin sorunudur."

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