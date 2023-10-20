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        Adana'da FETÖ davasında yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi

        Adana'da FETÖ'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 1'i tutuklu 3 sanıktan 2'sine 6 yıl 3'er ay, diğer sanığa ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 13:34 Güncelleme: 20.10.2023 - 13:34
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        Adana'da FETÖ davasında yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi
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        Adana'da FETÖ'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 1'i tutuklu 3 sanıktan 2'sine 6 yıl 3'er ay, diğer sanığa ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Y.İ. ve T.K. ile avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını, "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu belirtti.

        Savcı ayrıca sanıkların FETÖ iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının ve haklarında teşhise dayalı tanık beyanlarının bulunduğunu, sanık A.A'nın örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık A.A, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock kullanmadım. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

        Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraat talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıklar A.A. ve T.K'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay, sanık Y.İ'yi ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut hallerinin devamına karar verdi.

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