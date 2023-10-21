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        Adana'da gasp şüphelisi 3 zanlı tutuklandı

        Adana'da sosyal medyadan tanıştığı kişinin cep telefonunu gasbedip bankadaki parasını aldığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 10:13 Güncelleme: 21.10.2023 - 10:28
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        Adana'da gasp şüphelisi 3 zanlı tutuklandı
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        Adana'da sosyal medyadan tanıştığı kişinin cep telefonunu gasbedip bankadaki parasını aldığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        E.D. (23) ile Y.E.Ş. (25), sosyal medyadan tanıştıkları S.A'yı (26) 18 Ekim'de merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde tabancayla tehdit edip darbetti.

        S.A'nın cep telefonunu alan ve banka hesabındaki 13 bin lirayı kendi hesaplarına gönderen şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.

        S.A'nın ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlılar E.D. ve Y.E.Ş. ile gasp olayını planladığı iddia edilen Y.D'yi (37) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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