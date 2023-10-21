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        Adana'da Cumhuriyet'in 100. yılı için yapılan mozaik eserler sergilenecek

        Adana'da Uluslararası Mozaik Sempozyumu kapsamında, Cumhuriyet'in 100. yılı için yapılan 16 eser sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 10:30 Güncelleme: 21.10.2023 - 10:30
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        Adana'da Cumhuriyet'in 100. yılı için yapılan mozaik eserler sergilenecek
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        Adana'da Uluslararası Mozaik Sempozyumu kapsamında, Cumhuriyet'in 100. yılı için yapılan 16 eser sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        Adana Büyükşehir Belediyesince 3'üncüsü gerçekleştirilen ve sanat yönetmenliğini İtalyan Giulio Menossi'nin yaptığı sempozyum, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bu yıl "Türk Armonisi" temasıyla devam ediyor.

        Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, İtalya, Kanada, Japonya, Rusya, Arjantin, Bulgaristan, Brezilya, Tayland ve Şili'den sempozyuma katılan 16 çağdaş mozaik ustası, etkinlik kapsamında eserler de hazırlıyor.

        Sanatçıların yaptığı çağdaş mozaik eserler, 23 Ekim'de Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu fuayesinde sanatseverlerle buluşacak.

        Menossi, AA muhabirine, bu yıl etkinliğe 11 ülkeden 16 sanatçının katıldığını söyledi.

        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla eserler hazırladıklarını anlatan Menossi, şöyle konuştu:

        "Sempozyumdan ayrı olarak Cumhuriyet'in 100. yılına özel yaptığım Atatürk mozaiğini Adana'ya hediye ettim. Yakın zamanda da şehrin bir noktasında halkın gösterimine sunulması planlanıyor. Mozaiğin şehrin prestijli bir yerinde sergileneceğinden dolayı mutluyuz. Amacımız sempozyumların devam etmesi. Ravenna, İtalya'da çağdaş mozaik şehri olarak anılıyor. Amacımız, Adana'nın da Ravenna gibi çağdaş mozaik eserlerle anılması. Adana'nın, Türkiye'nin çağdaş mozaik kenti olmasını arzu ediyoruz."

        Menossi, Adana Büyükşehir Belediyesine çağdaş mozaik sanatına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

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