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        Adana'da kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kuzeni tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 02:46 Güncelleme: 23.10.2023 - 02:46
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        Adana'da kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kuzeni tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralandı.

        İddiaya göre, Samet Ç. (18), Serkan G. (18) ile Erkan G. (15) arasında Havutlu Mahallesi'ndeki Samet Ç'nin evinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet Ç. evdeki tüfekle kardeşler Serkan G. ile Erkan G'ye ateş etti.

        Kavgada yaralanan Erkan G. 112 Acil servis ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine, Serkan G. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Erkan G. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Serkan G'nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Olayın ardından kaçan Samet Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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