Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da PTT'den müşterisine kuruluş yıl dönümü hediyesi

        Adana'da, PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şubeden hizmet alan 183. müşteriye hediye verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 15:39 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da PTT'den müşterisine kuruluş yıl dönümü hediyesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da, PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şubeden hizmet alan 183. müşteriye hediye verildi.

        Fatura ödemesi için PTT Çukurova Merkez Müdürlüğüne giden Esin Ülgen Doğanel'in, sıra fişi alan 183. müşteri olduğu belirlendi.

        PTT Adana Başmüdür Vekili Haluk Nazik, Doğanel'e, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan filatelik ürünlerden hediye etti.

        Doğanel de hediyeden dolayı mutlu olduğunu belirterek, PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Güneşli ve tozlu günler
        Güneşli ve tozlu günler
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        İzlanda'da 48 yıl sonra bir ilk
        İzlanda'da 48 yıl sonra bir ilk
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar

        Benzer Haberler

        Adana'da husumetlisini av tüfeğiyle ağır yaralayan sanığa dava
        Adana'da husumetlisini av tüfeğiyle ağır yaralayan sanığa dava
        Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa dava
        Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa dava
        Toroslar EDAŞ´tan Adana´da bakım ve yatırım çalışmaları
        Toroslar EDAŞ´tan Adana´da bakım ve yatırım çalışmaları
        Adana'da 38 besiciye güneş paneli dağıtıldı
        Adana'da 38 besiciye güneş paneli dağıtıldı
        Üniversiteli kızı yerde sürükleyip, çantasını gasbetti
        Üniversiteli kızı yerde sürükleyip, çantasını gasbetti
        Adana'da trafik ışıklarında sürücüleri rahatsız eden 196 kişiye para cezası
        Adana'da trafik ışıklarında sürücüleri rahatsız eden 196 kişiye para cezası