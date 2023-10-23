Adana'da PTT'den müşterisine kuruluş yıl dönümü hediyesi
Adana'da, PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şubeden hizmet alan 183. müşteriye hediye verildi.
Adana'da, PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şubeden hizmet alan 183. müşteriye hediye verildi.
Fatura ödemesi için PTT Çukurova Merkez Müdürlüğüne giden Esin Ülgen Doğanel'in, sıra fişi alan 183. müşteri olduğu belirlendi.
PTT Adana Başmüdür Vekili Haluk Nazik, Doğanel'e, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan filatelik ürünlerden hediye etti.
Doğanel de hediyeden dolayı mutlu olduğunu belirterek, PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümünü kutladı.