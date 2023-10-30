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        Adana'da FETÖ sanığının beraatına karar verildi

        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığın "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatına karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 16:25 Güncelleme: 30.10.2023 - 16:25
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        Adana'da FETÖ sanığının beraatına karar verildi
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        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığın "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatına karar verildi.

        Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Kemal Aktaş ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanık Kemal Aktaş ise savunmasında suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle oy çokluğuyla sanığın beraatına karar vererek, Aktaş'ın mevcut tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.

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