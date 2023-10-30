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        Adana'da restoran çalışanını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir restoran zinciri çalışanını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 17:49 Güncelleme: 30.10.2023 - 17:49
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        Adana'da restoran çalışanını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir restoran zinciri çalışanını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Restoran zincirinin Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki şubesine giren H.G. (21) burada bağırmaya başladı.

        H.G. ile müşterilere rahatsızlık verdiği gerekçesiyle iş yerinden çıkmasını isteyen çalışanlar arasında arbede yaşandı.

        Çalışanlardan E.S'yi bıçakla yaralayıp kaçan zanlı, polis ekiplerince Kayalıbağ Mahallesi'nde yakalandı.

        Yaralı, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

        İş yerinin güvenlik kamerasınca, 2 kişinin bıçaklı saldırganı sandalyeyle vurarak uzaklaştırmaya çalışması kaydedildi.

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