Adana'da trafik polisi, yolda aracı arızalanan sürücüye yardım etti
Adana'da iki trafik polisi, yolda arızalanan hafif ticari aracın güvenli bölgeye itilmesine yardımcı oldu.
Adana'da iki trafik polisi, yolda arızalanan hafif ticari aracın güvenli bölgeye itilmesine yardımcı oldu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'da, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Kasım Ener Bulvarı çıkışında aracı arızalanan sürücüye yardım etti.
İki polis memuru, yoğun trafikte bozulan hafif ticari aracı iterek güvenli bölgeye ulaşmasını sağladı.
Polisler, daha sonra çekici temini konusunda vatandaşa yardımcı oldu.