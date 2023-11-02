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        Adana'da trafik polisi, yolda aracı arızalanan sürücüye yardım etti

        Adana'da iki trafik polisi, yolda arızalanan hafif ticari aracın güvenli bölgeye itilmesine yardımcı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 21:20 Güncelleme: 02.11.2023 - 21:20
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        Adana'da trafik polisi, yolda aracı arızalanan sürücüye yardım etti
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        Adana'da iki trafik polisi, yolda arızalanan hafif ticari aracın güvenli bölgeye itilmesine yardımcı oldu.

        Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'da, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Kasım Ener Bulvarı çıkışında aracı arızalanan sürücüye yardım etti.

        İki polis memuru, yoğun trafikte bozulan hafif ticari aracı iterek güvenli bölgeye ulaşmasını sağladı.

        Polisler, daha sonra çekici temini konusunda vatandaşa yardımcı oldu.

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