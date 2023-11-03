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        Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazayı iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 19:14 Güncelleme: 03.11.2023 - 19:14
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        Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazayı iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

        Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet, Sarıhamzalı Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada sürücüler yaralanmadı.

        Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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