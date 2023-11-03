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        Adanaspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Kaplan getirildi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 20:36 Güncelleme: 03.11.2023 - 20:36
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        Adanaspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Kaplan getirildi
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu.

        Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Adanaspor'umuz teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaşmıştır. Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanımız Bayram Akgül ile Adana'da bir araya gelen Mustafa Kaplan turuncu-beyazlı takımımızın başına getirilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

        Öte yandan Adanaspor, teknik direktör Özhan Pulat ile 6 Ekim'de karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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