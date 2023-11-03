Adana'da köpeğe çarpan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi, öldü 2 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde köpeğe çarpan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre ilçe girişinde Fatih Çündü yönetimindeki 01 AOA 921 plakalı otomobil yola aniden çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil önce kaldırıma çarptı ardından takla atarak narenciye bahçesine sürüklendi.

Kazada sürücü Fatih Çündü (39) ile otomobildeki Mustafa Açık (62) ve Muhammet Emre Çündü (11) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı araçtan kurtarılarak ambulansla Kozan Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Açık müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Durumu ağır olan Muhammed Emre Çündü ise Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.