Kozan'da denetimlerde 120 ton sahte gübre ele geçirildi
Adana'nın Kozan ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde 120 ton sahte gübre ele geçirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde 120 ton sahte gübre ele geçirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, taklit, tağşiş ve sahte zirai ürünlere karşı denetimler devam etti.
Ekiplerin 2 aylık çalışmasında 120 ton sahte gübre ele geçirildi.
Ürünleri sattığı belirlenen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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