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        Kozan'da denetimlerde 120 ton sahte gübre ele geçirildi

        Adana'nın Kozan ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde 120 ton sahte gübre ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 11:45 Güncelleme: 04.11.2023 - 11:45
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        Kozan'da denetimlerde 120 ton sahte gübre ele geçirildi
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde 120 ton sahte gübre ele geçirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, taklit, tağşiş ve sahte zirai ürünlere karşı denetimler devam etti.

        Ekiplerin 2 aylık çalışmasında 120 ton sahte gübre ele geçirildi.

        Ürünleri sattığı belirlenen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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