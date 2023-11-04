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        Adana'da Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finali başladı

        Adana'da düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 15:21 Güncelleme: 04.11.2023 - 15:21
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        Adana'da Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finali başladı
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        Adana'da düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finali başladı.

        Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'ndeki Rüzgarlı Tepe'de organize edilen şampiyonanın finaline 43 ilden 70 sporcu katıldı.

        Hazırlıklarını tamamlayan sporcular, kalkışın ardından havada süzülerek hedefe inmeye çalıştı.

        Yarışmacılar 2 gün sürecek finalde 6 atlayış yapacak. Dereceye giren 4 erkek ve 2 kadın sporcu, milli takıma seçilecek.

        THSF Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 3. ve son etabını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Kentteki mevsim şartlarının yamaç paraşütüne uygun olduğunu belirten Yılmaz, "Başarılı olan arkadaşlarımızı ülkemizi temsil etmeleri için yurt dışına göndereceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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