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        Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir nikah kıydı

        Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Muhteşem Onatça ve Burcu Karakaş çiftinin nikahını kıydı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 21:48 Güncelleme: 04.11.2023 - 21:51
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        Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir nikah kıydı
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        Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Muhteşem Onatça ve Burcu Karakaş çiftinin nikahını kıydı.

        İş insanı Selahattin Onatça'nın oğlu Muhteşem Onatça ile Burcu Karakaş, bir düğün salonundaki törenle evlendi.

        Nikahı kıyan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çifte mutluluk diledi.

        Törene, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, iş insanları ile çiftin yakınları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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