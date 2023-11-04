Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir nikah kıydı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Muhteşem Onatça ve Burcu Karakaş çiftinin nikahını kıydı.

İş insanı Selahattin Onatça'nın oğlu Muhteşem Onatça ile Burcu Karakaş, bir düğün salonundaki törenle evlendi.

Nikahı kıyan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çifte mutluluk diledi.

Törene, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, iş insanları ile çiftin yakınları katıldı.

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