Adana'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 01 SE 661 plakalı otomobil, Kışla Mahallesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda önce motosiklete, daha sonra tıra çarptı. Savrulan otomobil, refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, henüz isimleri öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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