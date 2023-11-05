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        Adana'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 01:36 Güncelleme: 05.11.2023 - 01:36
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        Adana'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 01 SE 661 plakalı otomobil, Kışla Mahallesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda önce motosiklete, daha sonra tıra çarptı. Savrulan otomobil, refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, henüz isimleri öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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