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        Adana Demirspor'da Nani ve Svensson, Sivasspor maçında forma giyemeyecek

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak Yukatel Adana Demirspor'da Jonas Svensson ve Luis Nani sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 12:29 Güncelleme: 05.11.2023 - 12:29
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        Adana Demirspor'da Nani ve Svensson, Sivasspor maçında forma giyemeyecek
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak Yukatel Adana Demirspor'da Jonas Svensson ve Luis Nani sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

        Kulüpten yapılan açıklamada, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Svensson ile Nani'nin sakatlıkları nedeniyle oynamayacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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