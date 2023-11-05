Adana Demirspor'da Nani ve Svensson, Sivasspor maçında forma giyemeyecek

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak Yukatel Adana Demirspor'da Jonas Svensson ve Luis Nani sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Svensson ile Nani'nin sakatlıkları nedeniyle oynamayacağı belirtildi.

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